شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين ينتهى من تصوير مشاهد دار القضاء العالى فى suits بالعربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان محمد شاهين من تصوير مشاهد القبض عليه داخل دار القضاء العالى مؤخرًا فى مسلسل " suits بالعربى" للفنان آسر ياسين وأحمد داوود المقرر أن يعرض فى السباق الرمضانى المقبل على قناة cbc حصريًا.
مسلس"suits بالعربى" هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكى الشهير "suits" الذى تم عرض أول مواسمه عام 2011، والعمل سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، لبنى ونس وعدد آخر من الفنانين.
ودارت أحداث النسخة الأمريكية من suits، حول "مايك روس"، الشاب الذكى الطموح الذى لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح فى كسب ثقة المحامى الشهير "هارفى سبيكتر"، فيقوم الأخير بتعيينه مساعدًا له فى الشركة الكبيرة التى يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التى قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.