شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين ينتهى من تصوير مشاهد دار القضاء العالى فى suits بالعربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان محمد شاهين من تصوير مشاهد القبض عليه داخل دار القضاء العالى مؤخرًا فى مسلسل " suits بالعربى" للفنان آسر ياسين وأحمد داوود المقرر أن يعرض فى السباق الرمضانى المقبل على قناة cbc حصريًا.

مسلس"suits بالعربى" هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكى الشهير "suits" الذى تم عرض أول مواسمه عام 2011، والعمل سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، لبنى ونس وعدد آخر من الفنانين.