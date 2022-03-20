رحاب الجمل: أنا "فايزة" في "توبة".. وأداء الشخصيات المركبة يستهويني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة رحاب الجمل إنها تجسد شخصية امرأة تُدعى فايزة، في مسلسل "توبة" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022 بعد أيام قليلة.

وأضافت في بيان صحفي صادر عن قناة mbc مصر: "فايزة لديها مرضا نفسيا يتحكم بأفعالها ويدفعها للقيام بتصرفات تحمل الكثير من المُفاجآت غير المتوقعة".

وتؤكد رحاب الجمل أن أداء الشخصيات المركبة يستهويها، ويساعدها على تقديم الكثير من طاقاتها الفنية، لافتة إلى أن "فايزة" قد يتعاطف الجمهور معها، وقد يكرهها بشدة، لكنها تأمل أن يُقدر المُشاهدين المجهود الكبير الذي بذله كُل فريق العمل ليخرج مسلسل "توبة" بهذه الصورة".

"توبة" إخراج أحمد صالح، بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، ودياب.