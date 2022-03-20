مسلسلات رمضان 2022.. دياب أخ غير شقيق لعمرو سعد في "توبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان دياب في بطولة مسلسل "توبة" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022 بعد أيام قليلة على قناة MBC مصر، ويلعب بطولته الفنان عمرو سعد بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

ويؤدي دياب شخصية إبراهيم الدباح، الأخ غير الشقيق لبطل العمل "توبة- عمرو سعد" الذي يمتلك نوازع قاسية ومشاعر متحجرة تجاه أخيه. ويقول في بيان صحفي صادر عن مجموعة MBC: "هناك الكثير من الأحقاد والمبررات التي تدفع الشخصية لتتصرف بصورة غير متوقعة"، ووعد دياب المُشاهدين بالكثير من المُفاجآت التي ستكشف عنها الحلقات الأولى والتي ستتقاطع مع شخصيات مُختلفة في الأحداث وسيتوقف عندها المُشاهد.

تدور أحداث مسلسل "توبة" في منطقة شعبية مصرية عتيقة في مدينة بورسعيد الساحلية، يعيش الهارب من ماضيه المجهول أحمد السيد عبدالتواب "توبة" وسط حارة منذ سبع سنوات بعد أن ترك الماضي بكل خطاياه وجرائمه، وهرب إلى أرض أخرى باحثا عن الأمان وعن بداية جديدة، ولكن هذا الماضي يعود ليطارد "توبة" لينغص عليه صفو حياته.

"توبة" من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، ودياب وآخرين، ومن إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب.