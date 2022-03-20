شكرا لقرائتكم خبر عن محمد التاجى والد ميرنا نور الدين فى مسلسل "دايمًا عامر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد التاجى ضمن أحداث مسلسل "دايمًا عامر" بطولة الفنان مصطفى شعبان ومن إخراج مجدى الهوارى، ويجسد التاجى من خلال العمل والد الفنانة ميرنا نور الدين حيث تجمع بينهم كيميا خاصة فى الكواليس .

مسلسل "دايمًا عامر" من المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل على قناتى ON والحياة ومنصة watch it الرقمية ومن بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإنتاج الباتروس كامل أبو على وإشراف محسن البغدادى وإخراج مجدي الهوارى.

وخلال أحداث العمل فإن تشابه فى الأسماء بين "عامر عبد الرزاق"، وشخص آخر يدعى "عامر عبد الرازق" يكون السبب فى تعيينه فى المدرسة التى يعمل بها، ويدخل خلال الحلقات فى العديد من الصراعات وتتوالى الأحداث فى إطار يحمل نوعًا من الإثارة والتشويق.

ويجسد مصطفى شعبان فى المسلسل شخصية "مستر عامر" الأخصائى الاجتماعى للمدرسة، ويعود شعبان فى المسلسل للتعاون مع المخرج مجدى الهوارى بعدما حققا نجاحًا سويًا فى الدراما التليفزيونية خلال مسلسلى "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.