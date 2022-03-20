شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع كتاب "السينما والواقع" والاحتفاء بالمخرج الكبير خيرى بشارة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم إدارة الدورة الـ23 لمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج "سعد هنداوى" اليوم الأحد احتفالية خاصة للمخرج "خيري بشارة" تحت عنوان "الاحتفاء بالبدايات" ضمن فعاليات المهرجان.

وسوف تبدأ فعاليات البرنامج بندوة الإحتفاء بالمخرج الكبير خيري بشارة وتديرها الناقدة السينمائية فايزة هنداوي في تمام الساعة 4 مساء ويتم خلالها توقيع كتاب بعنوان "السينما والواقع" الذي قام بكتابته بشارة عن تجربته في السينما التسجيلية قبل أن يتجه إلى السينما الروائية والذي يحتوي على نماذج من سيناريوهات أفلامه التسجيلية والمقالات الهامه التي تم نشرها عن هذه الأفلام.

ويعقب ذلك في تمام الساعة 6 مساء عرض 3 من أفلامه التسجيلية والذي قام المهرجان بترميمهم وهم "طائر النورس - يوميات طبيب في الأرياف - وصائد الدبابات".