شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الكويتية تحيى حفلاً غنائيًا فى موسم الرياض 25 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة نوال الكويتية، لإحياء حفل غنائي في السعودية ضمن حفلات موسم الرياض، المقامة برعاية الهيئة العامة للترفيه، يوم الجمعة الموافق 25 من شهر مارس الجارى، وتقدم باقة مميزة من أغنياتها لجمهورها.

وتتعاون الفنانة نوال الكويتية، في عمل فنى جديد مع الملحن حامد هاشم، وعبرت نوال عن سعادتها بهذا التعاون لافتة إلى أن العمل يجرى تنفيذه من كلمات مشرف العتابى، ومن توزيع نور هاشم، وتحت إشراف الملحن مشعل العروج .

وأحيت الفنانة نوال الكويتية مؤخرًا، حفلاً غنائيًا فى الكويت، بمناسبة مهرجان هلا فبراير، الأيام الماضية وشاركها في الحفل المطرب فهد الكبيسى، وقدمت نوال باقة من أجمل أغانيها التى تفاعل معها الجمهور.

وأقام موسم الرياض في البوليفارد الرياض بالسعودية عرضًا موسيقيًّا مسرحيًّا بعنوان "ليلة في حب الكويت"، الشهر الماضى وذلك بمشاركة نخبة من نجوم الفن الكويتيين، حيث يشارك كل من نوال الكويتية، نبيل شعيل، عبدالله الرويشد، مطرف المطرف، ومساعد البلوشي، ، في حين يتخلل العرض فاصل مسرحي يشارك فيه كل من الفنانين حياة الفهد، سعد الفرج، وسعاد عبدالله.

ويأتي عرض "ليلة في حب الكويت" ضمن مجموعة عروض تقام ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يستضيف كوكبة من نجوم التمثيل من جميع البلدان العربية، إلى جانب العديد من الفعاليات العربية والخليجية والعالمية التي ينظمها الموسم ضمن 7500 يوم فعالية.