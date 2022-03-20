مسلسلات رمضان 2022.. صبا مبارك تعيش الحب من طرف واحد مع "توبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تجسد الفنانة صبا مبارك في مسلسل "توبة" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022 على قناة MBC مصر، شخصية فتاة شعبية تُدعى إحسان، وهي ابنة طبقة بسيطة وتضطرها الظروف للعمل في متجر والدها بعد وفاته.

وأضافت في بيان صحفي صادر عن مجموعة MBC: "تضطر إحسان أن تبذل مجهوداً مضاعفاً للحفاظ على تاريخ والدها الكبير في الحي. في الوقت نفسه، تعيش حالة حب من طرف واحد تجاه بطل العمل توبة، وتتعرض لمُضايقات من سيد الأجنبي".

وتوضح صبا أن أداء دور فتاة شعبية كان تحديا خاصا لها لأول مرة في مشوارها الفني. وقالت إن التجربة في مجملها مميزة ومع فريق عمل راق ومتعاون: جهة الإنتاج والإخراج وبطل العمل عمرو سعد، بالإضافة لعرض العمل على قنوات ومنصات MBC.

تدور أحداث مسلسل "توبة" في منطقة شعبية مصرية عتيقة في مدينة بورسعيد الساحلية، يعيش الهارب من ماضيه المجهول أحمد السيد عبدالتواب "توبة" وسط حارة منذ سبع سنوات بعد أن ترك الماضي بكل خطاياه وجرائمه، وهرب إلى أرض أخرى باحثا عن الأمان وعن بداية جديدة، ولكن هذا الماضي يعود ليطارد "توبة" لينغص عليه صفو حياته.

"توبة" من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، ودياب وآخرين، ومن إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب.