مسلسلات رمضان 2022.. ماجد المصري شرير ويتصدى لأحلام عمرو سعد في "توبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان ماجد المصري إنه يجسد شخصية رجل يُدعى سيد الأجنبي، في مسلسل "توبة" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022 بعد أيام قليلة على قناة MBC مصر.

وأوضح في بيان صادر عن مجموعة إم بي سي: "سيد الأجنبي هو الشخص الذي يؤدي الشر كأنه جزء أساسي من حياته اليومية، ويقوم بكل الأعمال الخارجة على القانون ويتحايل على كل قواعد المُجتمع".

وقال ماجد المصري إن على الرغم من تقديمه لشخصية الشرير في أعمال مُتعددة إلا أن شخصية "سيد الأجنبي" مختلفة تماما، لافتا أن الشخصية تتصدى لكل أفكار وخطط وأحلام "توبة" الشخصية التي يقدمها الفنان عمرو سعد.

وأكد أن هناك التحضير للشخصية مر بمراحل كبيرة، تعاون خلالها مع المخرج أحمد صالح، وفريق شركة الصباح للإنتاج، منها رسم ملامح الشخصية وخصوصا في إطار الملابس واللزمات الشخصية.

تدور أحداث مسلسل "توبة" في منطقة شعبية مصرية عتيقة في مدينة بورسعيد الساحلية، يعيش الهارب من ماضيه المجهول أحمد السيد عبدالتواب "توبة" وسط حارة منذ سبع سنوات بعد أن ترك الماضي بكل خطاياه وجرائمه، وهرب إلى أرض أخرى باحثا عن الأمان وعن بداية جديدة، ولكن هذا الماضي يعود ليطارد "توبة" لينغص عليه صفو حياته.

"توبة" من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، ودياب وآخرين، ومن إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب.