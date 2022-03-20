رمضان 2022.. حلمي وهنا الزاهد وإدوارد أبطال مسلسل "العصمة في إيدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يخوض الفنان أحمد حلمي، دراما رمضان 2022 بالمسلسل الإذاعي"العصمة في إيدي" ويشاركه البطولة الفنانة هنا الزاهد والفنان إدوارد، والعمل من تأليف وإخراج مجدي الكدش.

ونشر إدوارد، صورا من كواليس تسجيل المسلسل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "استنونا في رمضان مع حبيبي وأخويا أحمد حلمي، والجميلة هنا الزاهد في المسلسل الإذاعي (العصمة في إيدي) على شبكة راديو النيل، من إنتاج كينج توت، رمضان كريم".

يذكر أن إدوارد يشارك أيضا في دراما رمضان 2022 بمسلسل "ملف سري" من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، وبطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيي الدين، نبيل عيسى، إيهاب فهمي، مادلين طبر، كارولين عزمي، علاء مرسي.