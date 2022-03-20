دنيا بطمة تخطف الانظار بنحافتها.. ولكن!

كتب امير فتحي في الأحد 20 مارس 2022 03:50 صباحاً - روجت الفنانة المغربية دنيا بطمة لسهرة معها تم بثها السبت ليلا على القناة الثانية المغربية، إلى جانب نجوم آخرين مغاربة أمثال الفنان محمد الغاوي والمطرب الشعبي سعيد الصنهاجي، والكوميدي المغربي باسو مع حضور ضيف شرف وهو اللاعب الدولي السابق محمد التيمومي.

وعلقت دنيا بطمة على اطلالتها في هذه السهرة متحدثة عن نحافتها حيث علقت كاتبة “كنت ضعيفة …اما احسن ضعيفة ولا باين عليا شوية الخير ديال بلادي

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