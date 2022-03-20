شكرا لقرائتكم خبر عن "بعد الفراق" أغنية جديدة لـ محمد رشاد من كلمات سامح فرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب محمد رشاد في أغنية جديدة تحمل اسم "بعد الفراق" من كلمات سامح فرج وتنتمى إلى طبيعة أغانى الدراما ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة وتحمل عددًا من المفاجآت.

من ناحية أخرى يظهر المطرب الشاب محمد رشاد بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث مسلسل "ملف سرى" بطولة الفنان هانى سلامة، ويقدم أغنية ضمن أحداث العمل المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل .

وتعد المرة الثانية للمطرب الشاب محمد رشاد ظهوره فى عمل تليفزيونى، حيث سبق وشارك بالتمثيل فى مسلسل "ليالينا 80" من بطولة غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وصابرين وهاجر الشرنوبي وحسني شتا ومحمد عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق وعدد أخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، محمد محمود عبد العزيز، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتدور أحداث مسلسل "ملف سرى" حول انتشار عمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال المتمثلة في عائلة "المالكي" الذي كان لهم تعاملات اقتصادية كبيرة داخل السوق المصري من حيث عدد الشركات والمصانع الكبرى والمعروف عن هذه العائلة النزاهة والأمانة، لكن تم كشفهم عن طريق بعض الرجال الشرفاء ليقعوا تحت يد المستشار يحيى عز الدين القاضي الذي يعتبر مثال للنزاهة والشرف.

ويتصدى المستشار يحيى عز الدين لهم ويرفض كل سبل الابتزازوأثناء هذه الرحلة يلتقي بمريم المالكي ابنة هارون المالكي وتبدأ رحلتهم سويا لمحاربة الفساد واظهار الحقائق.