قبلة مثيرة للجدل بين صالح الراشد وريان جيلر!

كتب امير فتحي في الأحد 20 مارس 2022 02:43 صباحاً - أثارت قبلة بين الاعلامي الكويتي صالح الراشد ومشهور مواقع التواصل السعودي ريان جيلر ضجة واسعة بعد ان تم تناقلها عبر عدد كبير من الحسابات.

وقد اثارت هذه الصورة التي جمعت كل من ريان جيلر وصالح الراشد، وظهر فيها المشهور السعودي وهو يطبع قبلة على خد الاعلامي الكويتي.

هذه الصورة اغضبت رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث علق البعض : ودي اصفيها بس الاشكال هذي وضعها زنن

هذه الصور اتت خلال احتفال ريان جيلر بعيد ميلاد صالح الراشد وسط اجواء من الغناء والرقص وبحضور عدد كبير من الاصدقاء والمشاهير

يذكر ان اسم صالح الراشد ضج منذ فترة بعدما اتهمه البعض بالانوثة حيث قال في تصريحات للإعلامي على عجمي، إنه يفرح إذا رآه أحد جريئاً، مشيراً إلى أنه بالفعل جريء، أو بمعنى آخر هو حقيقي