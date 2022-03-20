حسام جنيد يؤكد انفصاله عن امارات رزق للمرة الرابعة: “قدّر الله وما شاء فعل”!

كتب امير فتحي في الأحد 20 مارس 2022 02:43 صباحاً - أكد الفنان السوري حسام جنيد خبر انفصاله للمرة الرابعة عن زوجته الممثلة السورية امارات رزق بعد علاقة حب استمرت لسنوات.

وتمتاز العلاقة الزوجية بين رزق وجنيد بالمطبات الكثيرة حيث تشهد طلاق مستمر وكانا يعودان لبعضهما كل فترة ويجدّدان عشقهما لأجل أولادهما، لكن هذه المرة قرارهما على ما يبدو نهائيًا ولا رجعة فيه.

وفي التفاصيل، فقد نشر حسام جنيد محادثة واتساب لزوجته إمارات رزق تؤكّد فيها انفصالهما رسمياً.

وجاء في محادثة إمارات رزق “خبر الإنفصال صحيح، وتمّ منذ شهر نصف”. بدوره، علق جنيد قائلاً “قدّر الله وما شاء فعل. الله يقدملك اللي فيه الخير ام الوطن”.