شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الأولى المصرية تراهن على ثلاثة مسلسلات لكبار النجوم فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القناة الأولى المصرية عرض 3 مسلسلات عبر شاشتها فى السباق الرمضانى المقبل، وهى "دايما عامر" لمصطفى شعبان و"يوتيرن" لريهام حجاج، و"ملف سرى" لهانى سلامة.

وتدور قصة "دايما عامر" فى مدرسة "اليوم الجديد" التى تعانى مشاكل فى قسمها العربي، الذى يرفض المالك الجديد مساواته بالقسم الدولي، فيأتى مسئول جديد عن الشئون الاجتماعية للطلبة، بمحض الصدفة والخطأ ويتم تعيين هذا المسئول "عامر عبد الرازق" بدلا من "عامر عبد الرازق" آخر، وهنا يجد نفسه غير مؤهل لمواجهة مشاكل الطلبة، بالإضافة لمشاكل المعلمين أنفسهم وفوقها مشاكل أولياء الأمور.

كما تعرض شاشة القناة الأولى مسلسل "ملف سري" لهانى سلامة، عائشة بن أحمد، محسن محيى الدين، علاء مرسي، كارولين عزمى، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي.

وتدور قصته حول انتشار عمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال المتمثلة فى عائلة "المالكي" الذى كان لهم تعاملات اقتصادية كبيرة داخل السوق المصرى من حيث عدد الشركات والمصانع الكبرى والمعروف عن هذه العائلة النزاهة والأمانة، لكن تم كشفهم عن طريق بعض الرجال الشرفاء ليقعوا تحت يد المستشار يحيى عز الدين القاضى الذى يعتبر مثالا للنزاهة والشرف، ليتصدى لهم ويرفض كل سبل الابتزاز ويهددونه بأهله حتى يتم قتل خطيبته فى ظروف غامضه مع أحد أفراد العائلة خارج مصر.

وآخر مسلسلات القناة الأولى التى سيتم عرضها برمضان مسلسل "يوتيرن" لريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد وكريم قاسم، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

والمسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.