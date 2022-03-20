شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب لبناتها عن عيد الأم: هتجيبوا إيه لـ ست الحبايب فاضل 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد فترة ابتعاد عن السوشيال ميديا وخصوصًا "تويتر"، لمرورها بفترة عصيبة وانفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، عادت النجمة شيرين عبد الوهاب بقوة مرة أخرى على تويتر، وأصبحت تغرد بشكل يومى والتفاعل مع جمهورها والإعلان عن حفلاتها الغنائية.

كما شاركت شيرين عبد الوهاب جمهورها مقاطع فيديو من حفلها الأخير في الكويت، و فيديو من إحياء أحد الأفراح، بعد غياب استمر لأكثر من 6 سنوات بعيدة عن المشاركة في المناسبات الخاصة، كما حرصت النجمة شيرين عبد الوهاب، على تذكير بناتها بقرب عيد الأم، وغردت شيرين عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "هتجيبوا إيه لست الحبايب فى عيد الأم بفكركم أهو فاضل ٣ أيام هنا ومريم بناتي حبايبي بغششكم".

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند

كما تصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب التريند خلال الساعات الأخيرة، بعد ظهورها من جديد في إحياء أحد الأفراح، بعد غياب استمر لأكثر من 6 سنوات بعيدة عن المشاركة في المناسبات الخاصة، وسرعان ما حظى ظهورها المميز على تفاعل كبير من قبل جمهورها ومتابعيها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

شيرين عبد الوهاب فى حفل زفاف

ونشرت شيرين عبد الوهاب مقطع فيديو من مشاركتها في حفل الزفاف عبر حسابها على تويتر، وكتبت: "مبروك لينا وأحمد، بارك الله لكما، ربنا يسعدكم، شكرا يا لينا على حبك لأحمد اللي خلاكي تجهزي ليه المفاجأة دي، مبروك صديقي وأخويا الصغير أحمد ربنا يديم عليك السعادة، شكرًا يا أحمد على متابعتك ليا من سنين، مبسوطة إنى كنت معاكم، فرحت بيكوا وفرحت ليكوا من كتر الحب الصادق اللي شوفتوا منكم".

نشاط فنى مكثف لـ شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب تعيش حالياً حالة من النشاط الفنى بعد فترة من الركود، حيث أحيت مؤخراً حفلا غنائيا بالكويت، وتستعد شيرين للعديد من المفاجآت الفنية سوف تعلن عنها خلال الأسابيع المقبلة.