شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "راجعين يا هوى": المسلسل يمثل تحديا كبيرا ومسئولية ضخمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبد الملك، إن مسلسل "راجعين يا هوى"، هو تطوير لنص عمل أسامة أنور عكاشة، وتابع:"وهذا عمل يمثل لى تحدى كبير ومسئولية ضخمة لأن العمل من عميد الدراما العربية".

وأضاف "عبد الملك"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أن معالجة سيناريو لكاتب كبير يحتاج إلى مجهود وتركيز كبير خاصة فيما يتعلق بالخطوط الدرامية ولغة الحوار والنمط البصرى .

ولفت "عبد الملك"، أن مسلسل "راجعين يا هوى"، يتضمن كافة أنواع الدراما وهو أشبه بالرواية ، وهو ليس اجتماعيا فقط بل يحمل أنواع دراما أخرى حتى لو كان يغلب عليه طابع" الاجتماعى الرومانسى"، وتابع:" نراهن على أن فريق العمل سيقدم شكلا جديدا في مختلف القطاعات يعيد الدراما القديمة التي كانت يلتف حولها الأسرة المصرية ..مدة الحلقة من 30 إلى 35 دقيقة".