شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مهرجان الإسماعيلية يحتفى بالناقد الراحل محسن ويفى بحضور ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي، مساء السبت، ندوة للاحتفاء بالناقد الراحل محسن ويفى، بحضور زينب عزيز رئيس المركز القومى للسينما، وبحضور ابنته جميلة ويفى التى أعدت كتابا يحمل اسم "محسن ويفى .. مختارات نقدية"، وذلك على هامش اليوم الثالث من فعاليات المهرجان في دورته الثالثة والعشرون.

وأدار الندوة الكاتب الصحفي أحمد سعد الدين الذى قال إن الكتاب الذي أعدته جميلة ويفى استغرق حوالى عامين في الإعداد حتى تتمكن من جمع مختارات لدراسات ومقالات لمحسن ويفى ورحلته مع النقد السينمائي.

بدأت جميلة ويفى كلامها قائلة: أتوجه بالشكر إلى مهرجان الإسماعيلية وإدارته متمثلة في زينب عزيز ورئيس المهرجان المخرج سعد هنداوي والناقد السينمائي أسامة عبد الفتاح لحرصهم على خروج الكتاب للنور.

وقالت إن الكتاب بدأت فكرته منذ عام 2019 من قبل رئيس المهرجان السابق الناقد عصام زكريا، وقد استغرق إعداد الكتاب وقتا وجهدا كبيرا وصعوبة في البحث؛ لأن والدى كان يكتب بيده فكانت هناك صعوبات في جمع هذة الأوراق التي منها من الدراسات والأبحاث التى لم تنشر، وقد تم جمع 750 ورقة، وحاولنا اختزاله إلى 250.

وأضافت ويفي: أصعب شيء في الدنيا هى التحدث عن أبى فقد تعلمت منه حب السينما والفن واحترام الفنون بشكل عام.

وعن رحلة إعداد الكتاب قالت جميلة ويفي: "حاولت التنوع في المصادر المختلفة التى كان ينشر بها منذ منتصف الثمانينات حتى سنة 2020، حتى في فترة إصابته بالسرطان كان يحاول أن يكتب رغم مرضه، وحاولت أن أنشر مجموعة من الدراسات التى لم تنشر بعد، بالإضافة إلى مجموعة من المقالات النقدية المتنوعة ونشرات نادي السينما".

وعن رحلة رئاسته لمجلس إدارة جمعية نقاد السينما المصريين لسنوات طويلة، قالت حاولت الإشارة إلى ذلك في الكتاب بشكل مقتضب.

وعن فكرة دخولها معهد السينما أشارت ويفي إلى أن والدها كان مشفق عليها جدا من قسم الإخراج؛ لأنه عمل شاق، وكان يرغب في أن تلتحق بقسم السيناريو أو المونتاج لمشقة عمل المخرج وظروف السوق السينمائي المتغيرة دائما، وأن علاقته بشلة أصدقائه (شلة المنيل) كانت تضم عددا من المبدعين منهم المخرج الراحل رضوان الكاشف والمخرج مجدي أحمد على والفنان التشكيلي عادل السيوي، والسيناريست سامي السيوي وغيرهم، مشيرة إلى وجود مشروع سينمائي تسجيلي بصدد إعداده وخروجه للنور قريبا عن رحلة صداقة هذه الشلة.

وعبرت زينب عزيز، رئيس المركز القومى للسينما، خلال التكريم عن سعادتها بتقديم كتاب الناقد السينمائي الكبير محسن ويفي في هذه الدورة، وتوجهت بالشكر إلى ابنته جميلة، لإهدائها هذا الكتاب فى الدورة، وحضر الاحتفالية عدد كبير من السينمائيين منهم المخرج الكبير عمر عبد العزيز والمخرج هانى لاشين ومدير التصوير سمير فرج والدكتور محسن أحمد والناقد الفنى ياقوت الديب والأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.

كما تحدث في ندوة التكريم عدد كبير من السينمائيين، منهم مدير التصوير د. سمير فرج ومدير التصوير والمخرج محسن أحمد.

قال المخرج مجدي أحمد على: إن محسن ويفى كان شديد الاستغناء لا يدق أبواب أحد، ولا يسعى أبدا للظهور، وكان مستقلا كامل الاستقلال، ولو تحدثنا عن شلة المنيل قال إننا سجلنا مع جميلة 5 أيام للفيلم.