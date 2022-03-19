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أحمد حلمى وإدوارد وهنا الزاهد بمسلسل "العصمة في إيدى" فى رمضان على راديو النيل

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القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم أحمد حلمى للمشاركة فى الموسم الرمضانى من خلال مسلسل إذاعة بعنوان "العصمة في إيدى"، وكشف النجم إدوارد عن صور من كواليس تسجيل المسلسل عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" يجمعه بالنجوم أحمد حلمى وهنا الزاهد، والمقرر بثه على راديو النيل في شهر رمضان المقبل.

وفى الجانب السينمائى يواصل أحمد حلمى استكمال تصوير مشاهد فيلمه الجديد "العيل"، ويظهر حلمى بشخصيتين خلال أحداث العمل، الأولى يعمل لدى الفنان أحمد مالك فى شركته الاستثمارية والثانية موظف داخل مصلحة السجون يكتب تقارير عن المساجين، والشخصية الأولى يقع فى غرام الفنانة روبى حينما يقابلها فى صالة الجيم، وصديقه المقرب يكون الفنان محمود حافظ.

يشارك فى بطولة فيلم "العيل"، بجانب النجم أحمد حلمى، كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب واحمد مالك  والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير الذى يعمل على تكثيف ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصويره بشكل نهائي قبل أن يبدأ أبطال الفيلم تصوير أعمالهم التليفزيونية المقرر المنافسة بها فى موسم دراما رمضان المقبل.

وكانت آخر أفلام أحمد حلمى فى السينما هو "خيال مآتة" الذى تم عرضه فى 2019، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعى، وشاركه البطولة منة شلبى، خالد الصاوى، حسن حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، سامى مغاورى ومحمود الليثى، وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت 38 مليون جنيه.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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