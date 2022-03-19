شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز يطرح "بعودة يا بلادى" من فيلم كباتن الزعترى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح مغنى الراب "ويجز" عبر قناته على يوتيوب أغنية بعنوان "بعودة يا بلادى" من فيلم كباتن الزعترى، وهو العمل الذى كان ضمن القائمة لطويلة لترشيحات الأوسكار في دورته الـ94.

أحداث "كباتن الزعتري" تدور حول أفضل صديقين "محمود" و"فوزي" اللذين يعيشان في "مخيم الزعتري" للاجئين في الأردن، ولديهما حلم لا يموت في أن يصبحا لاعبي كرة قدم محترفين، بينما يواجهان الواقع الصعب في حياتهم.

وعلى الرغم من كونهما محبوسين في مساحة لا توجد بها مرافق أو فرصة للتدريب، إلا أنهما يظلان متفائلين ويمارسان الرياضة يومًا بعد يوم.. عندما تزور أكاديمية رياضية مشهورة عالميا، تتاح لكليهما فرصة لتحقيق هذا الحلم!

ويعد "كباتن الزعتري" أول فيلم وثائقي طويل لعلي العربي، مخرج ومنتج الفيلم الذي أمضى 8 سنوات في العمل عليه في مخيم الزعتري بالأردن.