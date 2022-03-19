فيديو| روبي تغني "الحلة على البابور" وترقص داخل "كارافان" مسلسلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة روبي، وهى تغني وترقص على أغنية "الحلة على البابور" داخل الـ"كارافان" الخاص بها في مسلسل "رانيا وسكينة" الذي تنافس من خلاله في دراما رمضان 2022 .

ونشرت روبي، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لما أمك تعملك زينة في البيت".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر"، "روبي الجمال"، "عسل"، "ما فهمت شو بتحكي؟"، "أحلى روبي فيكي يا مصر".

وكانت قناة "mbc مصر" قد كشفت عن عرضها مسلسل "رانيا وسكينة" عبر شاشتها في موسم مسلسلات رمضان 2022.

مسلسل "رانيا وسكينة" بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ومحمد رضوان، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.