"الأداء العلني ونادي اجتماعي".. حسن إش إش يكشف لـ"الخليج 365" مقترحاته لتطوير "المؤلفين والملحنين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

حصل الملحن حسن إش إش على عضوية مجلس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، بعد فوزه، أمس، في الانتخابات التي أجريت بقاعة الكلمة في ساقية الصاوي، بالزمالك.

وكشف إش إش في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن نيته لتقديم المقترحات الجادة لتطوير جمعية المؤلفين والملحنين، قائلا "مينفعش نبقى شغالين بالدفاتر في ظل التطور التكنولوجي، إحنا في عام 2022، لازم نواكب الزمن، أنا عملت في 3 دورات، مع فاروق شوشة وعمر بطيشة، ومحمد سلطان، ولازالت الجمعية شغالة بنظام قديم".

وتابع الملحن الموسيقي، أنه بعد تعدد القنوات التليفزيونية والفضائية، لابد أن تعمل الجمعية على تحصيل حق الأداء العلني لإذاعة الأعمال الفنية للملحنين والشعراء.

وأكد، على أن مجلس إدارة الجمعية، سيسعى في الفترة المُقبلة لتوفير قطعة أرض وتخصيصها كنادي اجتماعي لأعضاء جمعية المؤلفين والملحنين، متابعا "أنا سوف أطلق على الجمعية الفترة القادمة، جمعية المؤلفين والملحنين الحديثة، ونحن لسنا أقل من الممثلين".

وأشار، إلى أن الجمعية ستسعى أيضًا، إلى تحصيل حق الأداء العلني من كل الدول العربية والأجنبية، لتوفير موارد مالية تخصص كمعاشات تليق بأعضاءها.

وأضاف "إش إش": "سنرفع مطالب أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين إلى كل الجهات المختصة، وسنعمل على أن نكون يد واحدة".

وفاز الشاعر الغنائي الدكتور مدحت العدل، بمنصب رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، للمرة الثانية على التوالي.