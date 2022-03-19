"مين دي؟".. مايا دياب تثير الجدل بسبب تغير ملامح وجهها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب، حالة من الجدل، عقب كشفها عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

ونشرت مايا، صورا من الجلسة، عبر حسابها على إنستجرام، وانهالت التعليقات عليها من قبل متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "شو عاملة بحالك"،"معدلة بوجهها مرة أخرى"، "مين أنت؟"، "مين دي؟"، "مين هي.. مايا دياب؟".

يذكر أن آخر أعمال مايا دياب أغنية "ليليي" من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، توزيع هادي شرارة، والإخراج لـ رجا نعمة.

كما أحيت مايا دياب، حفلا غنائيا في قبرص، بمناسبة عيد الحب، يوم 12 فبراير الماضي.

مايا دياب ممثلة ومغنية، وعارضة أزياء لبنانية، ولدت في 12 نوفمبر 1980، درست الإعلام في الجامعة اللبنانية، سطع نجمها في برنامج "ستوديو الفن" عام 1996.