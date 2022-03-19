عفروتو يثير الجدل بسبب أدائه مناسك العمرة بصحبة فتاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أثار مطرب الراب أحمد عفروتو، حالة من الجدل عقب ظهوره بصحبة فتاة أمام الكعبة المشرفة، أثناء أداءه مناسك العمرة.

وكان عفروتو، قد نشر صورا من العمرة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ربنا يتقبل إن شاء الله".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "إزاي لازقين في بعض وبيتصوروا في الحرم"، "ما هذا"، "معلش إنت بتتصور جنب البنت وأنت لازق فيها في الحرم"، "مفيش حاجة اسمها تروح تعمل عمرة مع صاحبتك، كفاية استخفاف بالدين وقدسية المكان"، "عفروتو بيعمل عمره مع صاحبته، ربنا يتقبل".

يذكر أن عفروتو، أحيا مؤخرا حفلا غنائيا بصحبة مطرب الراب مروان بابلو وويجز، ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية.