رغم عدم وفاته.. مشاهير يتورطون في نعي اللبناني أنطوان كرباج (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شهدت الدقائق الماضية، خروج أنباء تفيد بوفاة المسرحي والفنان اللبناني أنطوان كرباج، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسارع بعض الفنانين والإعلاميين في تقديم التعازي على صفحاتهم الخاصة، دون التأكد من صحة الخبر، قبل أن تنفي أسرة النجم الكبير الأمر، وتشدد على ضرورة تحري الدقة.

ومن بين المشاهير الذين تورطوا في نشر شائعة الوفاة..

كتب الإعلامي اللبناني نيشان، عبر صفحته الخاصة بموقع "تويتر": "نجم كبير ومتواضع، رحل أنطوان كرباج، وداعا"، وقام بعد دقائق بحذف ما كتب.

وغردت الفنانة اللبنانية نور على صفحتها بموقع "تويتر": "وداعا ملك المسرح، أنطوان كرباج، برير آغا، الله يصبر عليتك ومحبينك"، وقامت هي أيضا بحذف التغريدة.

وكتبت الفنانة مادلين مطر عبر صفحتها الخاصة بـ "تويتر": "سيد المسرح والشاشة، الله يرحمك، أحر التعازي الصادقة لعائلة المبدع أنطوان كرباج، رمز من رموز بلادي".

واستعادت الإعلامية اللبنانية، منى أبو حمزة، المسلسل الدرامي "بربر آغا" 1979 بطولة أنطوان كرباج، وكتبت عبر صفحتها الخاصة بموقع "تويتر": " وداعا، بربر آغا، وداعا يا أخر الأبطال".

نفى وليد نجل الفنان اللبناني أنطوان كرباج، شائعة وفاة والده، مؤكدا أنه على قيد الحياة.

وأعادت زوجة وليد نجل أنطوان كرباج، نشر البوست الخاص بوالده، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "أعلنت وسائل إعلام لبنانية منذ 15 دقيقة وفاة أنطوان كرباج، وهذه مجرد شائعة قبيحة تسببت في صدمة كبيرة لوليد كرباج وأنا وعائلته وجميع أصدقائنا".

وأضافت: "الحمد لله أنطوان بخير وتحدثنا معه حالا.. من المحزن كيف ينشر الإعلام اللبناني الأخبار دون إعادة فحصها أولاً".