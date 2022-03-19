نجل الفنان أنطوان كرباج ينفي وفاته.. ويعلق: "والله عيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نفى وليد نجل الفنان اللبناني أنطوان كرباج، شائعة وفاة والده، مؤكدا أنه على قيد الحياة.

وأعادت زوجة وليد نجل أنطوان كرباج، نشر البوست الخاص بوالده، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "أعلنت وسائل إعلام لبنانية منذ 15 دقيقة وفاة أنطوان كرباج، وهذه مجرد شائعة قبيحة تسببت في صدمة كبيرة لوليد كرباج وأنا وعائلته وجميع أصدقائنا".

وأضافت: "الحمد لله أنطوان بخير وتحدثنا معه حالا.. من المحزن كيف ينشر الإعلام اللبناني الأخبار دون إعادة فحصها أولاً".

وليد أكد أن ما تردد بشأن صحة والده أصابه بصدمة كبير وكذلك كل أصدقاء الأسرة"، متمنيا من الجميع أن يهدأوا، واستنكر في نهاية منشوره ما فعلته وسائل الإعلام "والله عيب"

وكانت وسائل إعلام لبنانية تناقلت مساء اليوم السبت، خبر وفاة الفنان اللبناني الكبير أنطوان كرباج إثر مضاعفات صحية.

"كرباج" هو فنان لبناني ولد في الرابع من سبتمبر 1935، في بلبنان.

بدأ "كرباج" مسيرته الفنية في مطلع الستينات، والتحق بمعهد المسرح الحديث التابع للجنة مهرجانات بعلبك الدولية بإدارة منير أبو دبس، وساهم في إنشاء فرقة المسرح الحديث، وكان عضوا فيها، ولعبت هذه الفرقة دورا رائدا في الحركة المسرحية بلبنان والعالم العربي.

يذكر أن أشهر أعمال أنطوان كرباج، دور "جان فلجان" بمسلسل "البؤساء"، وإخراج باسم نصر، ودور البطولة في مسلسل "ديالا" مع هند أبي اللمع.