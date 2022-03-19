فن ومشاهير

مدرب برشلونة يكشف عن موقفه من احتمالية عودة ميسي

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كتبت أسماء لمنور في السبت 19 مارس 2022 10:22 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - مارس - 2022 9:53 مساءً

تشافي هيرنانديز

كشفت تقارير عدة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ، لا يشعر بالراحة في ناديه الحالي باريس سان جيرمان، ويرغب في العودة إلى ، خاصة في ظل تراجع مستواه وتعرضه لانتقادات قوية في فرنسا.

ميسي انتقل بشكل مفاجئ إلى باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع برشلونة، الذي قضى في صفوفه قرابة 20 عاما.

من جهته وصف تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، في مؤتمر صحافي قبل مباراة الكلاسيكو في الجولة رقم 29 من بأن ميسي “هو الأفضل في تاريخ هذا النادي وفي التاريخ عموما”.

وأضاف: “أبواب برشلونة مفتوحة ل ميسي دائما طالما أنا مدرب للفريق، نحن مدينون له بالكثير على ما قدمه لهذا النادي”.

وأتم: “لديه عقد مع باريس سان جيرمان يمتد لعام واحد فقط، هو لاعب لا يقدر بثمن، سننتظر ما سيحدث في المستقبل”.

في الكلاسيكو.. هل يلامس رقمه القياسي أمام برشلونة؟
جدير بالذكر أن ميسي (34 عاما) شارك في 26 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11 هدفا.

وكان ليو شارك في 778 مباراة مع برشلونة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 672 هدفا وصنع 303 أهداف، وحقق 34 لقبا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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