ما صحة خبر وفاة الممثل أنطوان كرباج؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 مارس 2022 10:22 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 19 - مارس - 2022 8:49 مساءً

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الممثل القدير أنطوان كرباج عن عمر يناهز الـ 87 عاما.

وفي وقت لاحق، أكد السيد وليد كرباج، ابن الفنان أنطوان كرباج، أن “والده الممثل القدير حيٌ يرزق، وأن كل ما تم تداوله عبر الإعلام من إشاعات حول موت والده شكل صدمة للعائلة.”

وختم بكلمة :” عيب “.

كما نفى صلاح كرباج شقيق الممثل انطوان خبر وفاة الاخير الذي تناقله العديد من وسائل الاعلام.

واكد ان شقيقه بصحة جيدة وهو موجود في مستشفى الروم منذ سنتين.