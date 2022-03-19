أنغام في نصيحة للمواهب الجديدة: “أبحث عما يميزك عن الآخرين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سجلت النجمة أنغام حضورها ضمن لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب المصرية “الدوم” في ثاني حلقات النصف نهائيات، برفقة النجمة التونسية هند صبري والمخرج يسري نصرالله، ووجهت أنغام نصيحة خاصة للمواهب الشابة طالبتهم فيها بالعثور على شخصيتهم الفنية، وإبراز ما يميز موهبتهم عن الآخرين.

وأكدت أنغام في حلقة الأمس إنه ليس من الخطأ أن تتخذ المواهب الجديدة فى الغناء شكلا موسيقى معين، في فترة معينة، موضحة أنه من المهم أن كل مطرب يجد شخصيته وميزته وما يجعله مختلف عن الآخرين.

وتغزلت أنغام بالمتسابق محمد مانو، بعدما قدم أغنية سحب رمشه لمحمد قنديل، وسط تصفيق حاد من لجنة التحكيم والجمهور، وقالت أنغام لمحمد مانو: بيهددوني وبيقولوا عيلتك كلها موجودة وأنا حبيتك من غير تهديد، وإيه العسل دا؟ أنا بقالي كتير أنت سحرتني وبتخر عسل وفهمك للحن كبير، فاهم اللحن إزاي كدا؟

وواصلت أنغام: أنت سكر زيادة وتجنن أنا أصلا بحب اللحن دا وصوتك زي القمر وأنت قمر وبمسك الخشب أهو، وبعد كدا اختار ألحان بالحلاوة دي وعندك جمال في صوتك أوعى تستخسره في الناس وتغني حاجات أقل من إمكانياتك.

وقبل عرض الحلقة شاركت أنغام متابعيها وجمهورها، كواليس جلسة التصوير التي خضعت لها أثناء ظهورها في البرنامج، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، وعلقت على الصور قائلة: سعيدة جدا بالمواهب الجديدة اللي قابلتها وإن شاء الله يقدروا يحققوا كل النجاحات اللي يستحقوها.. وانتظروني في حلقة النهاردة في مرحلة النصف نهائي من برنامج الدوم مع لجنة التحكيم يسري نصر الله وهند صبري.