أمل عرفة تكشف عن عمرها الحقيقي في عيد ميلادها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تزامناً مع حلول مناسبة عيد ميلادها، نشرت الممثلة السوريّة أمل عرفة صورةً لها من مرحلة طفولتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام.

وأرفقت امل عرفة الصورة بتعليقٍ كشفت فيه عن عمرها الحقيقي، فدوّنت: “18 – 3 – 1970، هذا عمري الذي صنعني، هذا عمري الذي عشته ولا زلت، هذا عمري الذي يتضاعف مع الشدائد، هذا عمري الذي يغادرني تماماً مع الفرح والعمل والحب، هذا عمري وأنا أحبه كما أحب الحياة والبشر، هذا عمري الذي أريد أن أكمله بسلام وسلام وسلام”.

وتابعت عرفة “شكراً لكل من تذكرني بكلمة، ودائماً لي من اسمي نصيب، أمل”.