شكرا لقرائتكم خبر عن قريب كل البيبان هاتفتح.. غادة طلعت بالحجاب مع محمد رمضان فى "المشوار".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة غادة طلعت، عن صورتين لها من كواليس تصوير مسلسل "المشوار" للنجم محمد رمضان، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، حيث ظهرت غادة من خلال أحداث المسلسل وهى ترتدى الحجاب.

ونشرت غادة الصورتين، عبر حسابها على إنستجرام وفيس بوك، صحبتهما بتعليق: "بسم الله.. مسلسل المشوار، مع الأستاذ الذي أحبه المخرج الكبير محمد ياسين، النجم محمد رمضان، جزء من المشوار، قريب كل البيبان هتفتح ولا قوة إلا بالله.. رمضان 2022".



غادة طلعت

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان، دينا الشربينى، أحمد مجدى، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ندى بسيونى، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، ثراء جبيل، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، احمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

ويجسد محمد رمضان ودينا الشربينى دور زوجين، ويعملان باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما، وتكشف الأحداث حكاية "ماهر" الذى يجسده محمد رمضان وزوجته ورد "دينا الشربينى" مع توالى الحلقات فى إطار اجتماعى مشوق.



غادة طلعت مع محمد رمضان