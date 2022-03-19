أول فيديو لـ منى عبد الغني من داخل المستشفى بعد تعرضها لحادث مروّع.. شاهد كيف تبدو؟

كتب امير فتحي في السبت 19 مارس 2022 08:57 مساءً - شاركت الفنانة والإعلامية المصرية ​منى عبد الغني​ فيديو جديد عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي«إنستجرام»، ظهرت فيه وهي مستلقية على السرير من أحد المستشفيات.

وبالفيديو هَنّأت عبد الغني الجمهور بليلة النصف من شعبان، وقالت: “كل سنة وأنتم طيبين… أردت أن أطمئنكم عليّ، إذ إنني بفضل الله ثم دعائكم أنا بخير والحمد لله”.

وأضافت عبد الغني: “الحادثة أتت في العربية وأصبت بكسرين في الضلوع وبعض الكدمات… ربنا يبارك لنا فيما بقى من شعبان. ويبلغنا رمضان كلنا بصحة وسعادة يا رب”.

وتابعت: “أنا الحمد لله ما زال لي لسان أذكر ربنا وأحمده، بفضل الله وبفضل دعائكم ربنا سيعافيني وأرجع أرامكم مرة أخرى”.

وكانت الإعلامية منى عبدالغني قد تعرضت منذ أيام، إلى حادث سير مروع أدى إلى نقلها فورا إلى المستشفى لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، ليتبين أنها أصيبت بكسر في ضلعين من الناحية اليمنى.

نجل منى عبدالغنى يكشف تطورات حالتها الصحية

هذا وقد كشف كريم سلامة نجل الفنانة والإعلامية مني عبد الغني، عن تطورات حالتها الصحية عقب تعرضها للحادث الكبير مؤخرًا، في تصريحات خاصة لـ et بالعربي أن والدته كتب لها عمر جديد.

وحول تفاصيل ما حصل معها قال كريم: “كسور وشوية كدمات وتمّ نقلها إلى المستشفى ومازلنا متابعين مع الأطباء لغاية نتأكد أنه باستطاعتها أن تعود إلى المنزل “.

وأضاف نجل الفنانة مني عبد الغني عن حالة والدته: “علمت من خلال التليفون تعرضها للحادث فأسرعت للمستشفى التي تتواجد فيها بمنطقة السادس من أكتوبر، وذلك عقب الحادث التي تعرضت له على طريق مدينة الإنتاج الإعلامي في الساعة السابعة مساءً”.

واختتم كلامه قائلاً: “ادعولها فهى تشعر بآلام شديدة للغاية، بجسمها كله، وننتظر فحوصات جديدة اليوم للوقوف على حالتها مثلما قال الأطباء”.

آخر أعمال منى عبدالغني

وكانت قد كشفت الفنانة منى عبد الغني، عن تفاصيل دورها الأخير الذي قدمه ضمن حكاية ”أيامنا الحلوة”، و التي تعرض ضمن حكايات “مسلسل ورا كل باب”، حيث قدمت شخصية جديدة عليها، من خلال إمراة تعمل فى أحدى البنوك وتتمتع بشخصية قوية.

وقالت الفنانة منى عبد الغني انها سعيدة بالتعاون مع مؤلف العمل باهر دويدار، والمخرجة إيمان الحداد بالإضافة إلى كل من الفنانيين محسن محى الدين وعزة بهاء وهيدى كرم.

يُذكر أن مسلسل “ورا كل باب” من إنتاج شركة سينرجى وفكرة يسري الفخراني ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتدور الحكايات في اطار اجتماعى من داخل البيوت المصرية.

هذا وتشارك الفنانة منى عبد الغنى فى تقديم برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” على شاشة قناة CBC، وحققت من خلاله نجاحًا لها كمذيعة بعدما عرفها الجمهور واحدة من أبرز مغنيات جيلها، ثم التحقت بمجال التمثيل التى قدمت معه مسيرة طويلة.

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