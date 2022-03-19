كتب امير فتحي في السبت 19 مارس 2022 08:57 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة بالأبيض والأسود للفنان العراقي ” كاظم الساهر ” وزوجته الراحلة ” عروبة الساهر ” من حفل زفافهما .
وجاء تداول هذه الصورة عقب إعلان كاظم الساهر يوم أمس الجمعة عن وفاة زوجته السابقة وأم ولديه (وسام وعمر ) .
فكتب في منشور له عبر حسابه على موقع إنستجرام : ” إنّا لله وإنّا اليه راجعون .. السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله .. الفاتحة ” .
كما أعلن في وقت لاحق عن أنه نتيجة هذه الظروف سيتم تأجيل حفلاته التي كان من المقرر إقامتها في أمريكا وكندا .
فقال في تغريدة له : ” بسبب ظروف غير متوقعة، تم تأجيل حفلات كاظم الساهر في أمريكا وكندا لموعد آخر ” .
وتابع : ” يمكنكم الاحتفاظ بتذاكركم للحضور في موعد جديد الذي سيعلن لاحقًا أو طلب استرداد كامل المبلغ .. شكرًا لتفهمكم ” .
يذكر أن السيدة عروبة الساهر هي إبنة عم الفنان كاظم الساهر أيضا وكانا قد تزوجا في نهاية السبعينات إلا أن هذا الزواج لم يستمر وانفصلا في عام 1996 .
كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة لزوجة ” كاظم الساهر ” الراحلة من حفل زفافهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.