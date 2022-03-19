صورة نادرة لزوجة ” كاظم الساهر ” الراحلة من حفل زفافهما

كتب امير فتحي في السبت 19 مارس 2022 08:57 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة بالأبيض والأسود للفنان العراقي ” كاظم الساهر ” وزوجته الراحلة ” عروبة الساهر ” من حفل زفافهما .

وجاء تداول هذه الصورة عقب إعلان كاظم الساهر يوم أمس الجمعة عن وفاة زوجته السابقة وأم ولديه (وسام وعمر ) .

فكتب في منشور له عبر حسابه على موقع إنستجرام : ” إنّا لله وإنّا اليه راجعون .. السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله .. الفاتحة ” .

كما أعلن في وقت لاحق عن أنه نتيجة هذه الظروف سيتم تأجيل حفلاته التي كان من المقرر إقامتها في أمريكا وكندا .

فقال في تغريدة له : ” بسبب ظروف غير متوقعة، تم تأجيل حفلات كاظم الساهر في أمريكا وكندا لموعد آخر ” .

وتابع : ” يمكنكم الاحتفاظ بتذاكركم للحضور في موعد جديد الذي سيعلن لاحقًا أو طلب استرداد كامل المبلغ .. شكرًا لتفهمكم ” .

يذكر أن السيدة عروبة الساهر هي إبنة عم الفنان كاظم الساهر أيضا وكانا قد تزوجا في نهاية السبعينات إلا أن هذا الزواج لم يستمر وانفصلا في عام 1996 .