كتب امير فتحي في السبت 19 مارس 2022 08:57 مساءً - حلت الفنانة ” مديحة حمدي ” ضيفة مع الإعلاميتين ” سهير جودة ” و ” مفيدة شيحة ” ببرنامج الستات المذاع عبر قناة النهار بمناسبة عيد الام .
وخلال اللقاء وجهت سهير جودة سؤالا للفنانة مديحة حمدي حول فترة خطوبتها من الفنان ” عادل إمام ” لترفض الفنانة المصرية التعليق والحديث في هذا الشأن .
فقالت : ” استأذنك واحنا على الهوا معلش ارجوكي الزعيم دلوقتي متزوج ست فاضلة وعندهم أولاد، وأنا تزوجت وعندي أولاد، خلينا نحترم الزيجات بعد إذنك ” .
وعن علاقتهما بعد ذلك أضافت مديحة حمدي : ” اصدقاء ومحترمين وبفرح بنجاح أولاده جدا وزوجته سيدة محترمة ومازالت تناسبه جدا من كل الأوجه .. وبالعكس في عصر السيدة هالة الست العظيمة عادل تفوق في كل حاجة ” .
وتابعت متحدثة عن تواصلهما : ” كنت في فترة تعبت أوي وهو بمنتهى الاحترام سأل وازيك وعاملة إيه .. هو زميل عزيز وبينا رصيد من الاحترام وكل شئ ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة مصرية شهيرة ترفض الحديث عن فترة خطوبتها من عادل إمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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