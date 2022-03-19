فنانة مصرية شهيرة ترفض الحديث عن فترة خطوبتها من عادل إمام

كتب امير فتحي في السبت 19 مارس 2022 08:57 مساءً - حلت الفنانة ” مديحة حمدي ” ضيفة مع الإعلاميتين ” سهير جودة ” و ” مفيدة شيحة ” ببرنامج الستات المذاع عبر قناة النهار بمناسبة عيد الام .

وخلال اللقاء وجهت سهير جودة سؤالا للفنانة مديحة حمدي حول فترة خطوبتها من الفنان ” عادل إمام ” لترفض الفنانة المصرية التعليق والحديث في هذا الشأن .

فقالت : ” استأذنك واحنا على الهوا معلش ارجوكي الزعيم دلوقتي متزوج ست فاضلة وعندهم أولاد، وأنا تزوجت وعندي أولاد، خلينا نحترم الزيجات بعد إذنك ” .

وعن علاقتهما بعد ذلك أضافت مديحة حمدي : ” اصدقاء ومحترمين وبفرح بنجاح أولاده جدا وزوجته سيدة محترمة ومازالت تناسبه جدا من كل الأوجه .. وبالعكس في عصر السيدة هالة الست العظيمة عادل تفوق في كل حاجة ” .

وتابعت متحدثة عن تواصلهما : ” كنت في فترة تعبت أوي وهو بمنتهى الاحترام سأل وازيك وعاملة إيه .. هو زميل عزيز وبينا رصيد من الاحترام وكل شئ ” .