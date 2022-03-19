شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يقدم ورشة فى فنون التمثيل بمهرجان مسرح الجنوب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج الكبير خالد جلال أولى أيام ورشته التدريبية التى تنظمها إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب خلال فعاليات الدورة السادسة من المهرجان والمقامه فى محافظة الأقصر خلال الفترة من 15 إلى 20 مارس الحالى تحت شعار "إبداع متنوع في الجمهورية الجديدة" برعاية وزارة الثقافة جامعة الأقصر.

وقال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة إن الورشة التدريبية تضمنت الحديث عن الارتجال والتمثيل وكيفية بناء العرض المسرحى من مجموعة ارتجالات متنوعة.

وشملت عروض اليوم، أتوبيس الحكى، عروض الأراجوز، عروض العرائس، بالإضافة إلى العرض المصرى "غيط البنات" من إخراج محمود الشوكى.

أما عروض المسابقة الرسمية والتى تقدم على مسرح قصر ثقافة الأقصر فهى العرض العمانى "العريش" من إخراج يوسف البلوشى ثم يليه عرض غيط البنات فى ساحة القصر، يليه العرض المصرى " موسم الهجرة إلى الشمال " من إخراج أشرف النوبى ثم يليه العرض العراقى "احتراق كالعنقاء" خارج المسابقة من إخراج نجاة نجم يليه العرض الفلسطينى "معروف التايه".