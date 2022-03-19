ماجد المصرى يدخل فى صراعات مع عائلة هانى سلامة فى "ملف سرى"

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القاهرة - سامية سيد - يدخل الفنان ماجد المصرى فى صراعات مع عائلة هانى سلامة "يحيى عز الدين"، خلال أحداث مسلسل "ملف سرى"، المقرر أن يعرض فى دراما رمضان المقبل ومتزوج من الفنانة دينا التى تدعى فريدة وهى شخصية أرستقراطية جدًا، وكل مشكلتها فى الحياة هى الأموال، الذى سيعرض على قناة DMC، وقناة الحياة، طوال أيام شهر رمضان، بالإضافة إلى منصة "Watch it" الرقمية.

وتدور أحداث مسلسل "ملف سرى" حول إنتشار عمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال المتمثلة فى عائلة "المالكي" الذى كان لهم تعاملات اقتصادية كبيرة داخل السوق المصرى من حيث عدد الشركات والمصانع الكبرى والمعروف عن هذه العائلة النزاهة والأمانة، لكن تم كشفهم عن طريق بعض الرجال الشرفاء ليقعوا تحت يد المستشار يحيى عز الدين، القاضى الذى يعتبر مثال للنزاهة والشرف.

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، من انتاج يرمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز ومن تأليف محمود حجاج واخراج حسن البلاسى.



ماجد المصرى