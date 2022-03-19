فن ومشاهير

"موسم الهجرة إلى الشمال" و"احتراق كالنعقاء" فى رابع أيام مهرجان مسرح الجنوب

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القاهرة - سامية سيد - يواصل المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى فى دورته السادسة والمقامة فى محافظة الأقصر فعالياته لليوم الرابع حيث يتضمن اليوم السبت  5 عروض مسرحية.

وشملت عروض اليوم،  أتوبيس الحكى، عروض الأراجوز، عروض العرائس، بالإضافة إلى العرض المصرى "غيط البنات" من إخراج محمود الشوكى. 

أما عروض المسابقة الرسمية والتى تقدم على مسرح قصر ثقافة الأقصر فهى العرض العمانى "العريش" من إخراج يوسف البلوشى  ثم يليه عرض غيط البنات فى ساحة القصر، يليه العرض المصرى " موسم الهجرة إلى الشمال " من إخراج أشرف النوبى ثم يليه العرض العراقى "احتراق كالعنقاء" خارج المسابقة من إخراج نجاة نجم يليه العرض الفلسطينى "معروف التايه".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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