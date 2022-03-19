شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تتعرض لكدمات شديدة وتطلب الدعاء من جمهورها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الفنانة وفاء عامر، لعدة كدمات قوية بقدمها وبأنحاء جسدها، حيث نشرت فيديوهات على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تبين مدى إصابتها وعلقت قائلة: "للمرة الرابعة على التوالي كدمات شديدة بالقدم وأنحاء الجسم".

وتابعت وفاء عامر: "لا أحب نشر السلبيات ولكني أحتاج الدعاء ممن يحبوني وأنتم أسرتي التي أعتز بها في هذا العالم الافتراضي، اللهم لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك الطف فيه".

وتشارك وفاء عامر في الموسم الرمضانى المقبل بمسلسل "راجعين يا هوى" قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، ولكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.