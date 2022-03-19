شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحيى حفل ملتقى "أسبوع الشعوب" فى جامعة أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد جامعة أسيوط لإطلاق الملتقى الثانى لـ"أسبوع الشعوب" فى الفترة من 23 مارس الجارى ولمدة 5 أيام، تحت شعار الشعوب ضد التطرف والإرهاب.

ويحيى النجم على الحجار حفلا يوم الأربعاء 23 مارس فى الثانية ظهرا، بجامعة أسيوط، بحضور عدد من ممثلى الجامعات المصرية وشباب من دول العالم المختلفة، ومن المقرر أن يقدم الحجار أشهر أغنياته أمام جمهور الملتقى.

من ناحية أخرى، يعود الفنان على الحجار، لغناء تترات المسلسلات، وذلك من خلال مسلسل "جزيرة غمام" للنجم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وأحمد أمين، ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل ويقدم تتر بداية ونهاية المسلسل، واجتمع الحجار ومؤلف العمل عبد الرحيم كمال والمخرج حسين المنباوى والشاعر إبراهيم عبد الفتاح، والملحن شادى مؤنس للاتفاق على تفاصيل الأغنية.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة، هبة عبد الغنى وظهور خاص للفنانة وفاء عامر، وتدور أحداث العمل فى حقبة تاريخية بالعشرينيات أى قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن.

وكانت منصة watch it الرقمية، طرحت البرومو الأول للمسلسل، وكشف عن طبيعة الأحداث التى تدور فى إطار صعيدى قبل فى إحدى الجزر، ويتناول الصراعات بين الإخوة والعديد من الحكايات فى إطار تشويقى مثير.