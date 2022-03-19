شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة أنغام ضيفة أمير كرارة فى برنامج "سهرانين".. الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل الفنانة الكبيرة أنغام، ضيفة على الفنان أمير كرارة فى برنامج سهرانين، والمذاع على قناة ON"، وقالت أنغام عبر تويتر: "استنوني في سهرة مميزة في برنامج سهرانين مع أمير كرارة يومي الخميس والجمعة الساعة 8:30 مساء على قناة #ON".



أنغام

ومن جهة أخرى علقت الفنانة أنغام عضو لجنة تحكيم برنامج الدوم، على أداء المتسابقة ملكة ماهر، في فئة الغناء، بعد أدائها أغنية "الأطلال" لكوكب الشرق أم كلثوم، وقالت: "في أول كوبليه أنتي كنتي خايفة، بس الكوبليه التاني أنت عوضتي كتير، وده احتراف وشطارة منك، وواضح أنك مغنية محترفة".

وتحيي النجمة أنغام حفلا غنائيا يوم24 من شهر مارس الحالي في الإسكندرية، وتقدم من خلاله باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي يحبها جمهورها .

وكان الكاتب مدحت العدل قد كشف فى مداخلة هاتفية مع الكابتن أيمن يونس عبر أثير راديو on sport fm، أن النجمة أنغام ستغنى تتر مسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمة نيللى كريم والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل حصرياً على قناة cbc ومنصة watch it الرقمية، كما كشف عن كلمات أغنية التتر التى كتبها وتقول: "انا مش ضعيفة .. وليا فى الحياة فترة .. ومش قادرة أكون كومبارس على المطرح وقادرة زى ما أنجرح أجرح.. قرارى من دماغى.. أنا الإرادة مش قابلة أعيش أوهام ولا دنيا كلام فى كلام أنا الإرادة، ورغم الصبر على الأحوال.. أنا مش ضعيفة"

وكانت أنغام، قد عبرت عن سعادتها الشديدة لإحياء حفل فى قصر عابدين مؤخرا، وأشارت إلى أن الغناء به كان أحد أحلامها، وقالت فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: " التقيت بجمهوري الراقي الكريم في ليلة كانت كالحلم في قصر عابدين، وكان أحد أحلامى أن أغنى في هذا المكان التاريخي العريق والتقي بجمهوري الغالي، سعدت وتحقق حلمي معكم أشكركم من قلبي على ليلة لا تنسى"