لماذا رفضت مديحة حمدي التعليق على فترة خطوبتها لـ عادل إمام؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة القديرة مديحة حمدي، عن علاقتها بالفنان الكبير عادل إمام، بعد أن كشف برنامج الستات عن ارتباطهما بفترة خطوبة في فترة من فترات حياتها.

وقالت مديحة، ببرنامج "الستات" على قناة "النهار": "الآن الزعيم متزوج سيدة فاضلة ولديه أولاد وأنا تزوجت ولدي أولاد.. نحن أصدقاء وأسعد كثيرا بنجاح أولاده وزوجته سيدة محترمة ولا زالت تناسبه بشكل كبير جدا".

وحول مدى تواصلها مع الزعيم خلال الفترة الأخيرة، أوضحت: "ما أعرفه أنه لا يجيب على الهاتف، لكن في فترة ما كنت مرضت، ولقيته بمنتهى الإحترام اتصل بيا وسألني ازيك وعاملة ايه، وقولتله (أنا كنت أكلت أكلة كدا)، فقالي (مش قولنا بقا منلخبطش).. هو زميل عزيز وبيننا احترام".

وأضافت، أنها ستشارك في شهر رمضان المقبل بأمسية دينية، مؤكدة أنها طوال الوقت تتواجد بهذه الأمسيات، لأن الأعمال الدرامية لا زالت تهتم بأدوار الولد والفتاة والحب ولا تعطي مساحة لأدوار أخرى.