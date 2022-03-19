"أوفياء وبعتبرهم ولادي".. حكايات نجوم الفن مع الحيوانات الأليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشف بعض الفنانين عن تعلقهم بتربية الحيوانات الأليفة في منازلهم، وحرص بعضهم على إنقاذ الحيوانات من الشوارع حفاظًا على أرواحهم، كما ظهر بعضهم في مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يطعم الحيوانات.

هند رستم والكلاب

روى الكاتب الصحفي، طاهر البهي، كواليس أول مقابلة جمعته بالفنانة هند رستم، بشقتها في عمارتها المطلة على نيل الزمالك.

وقال في مقطع فيديو نُشر عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، إنها أدخلته غرفة مليئة بالكلاب شديدة الخطورة حسبما يعلم عن الأنواع التي رآها منها "الدوبرمان" ذات اللون الأسود.

وفي كتابه "هند رستم: ذكرياتي" كشف الكاتب أيمن الحكيم، أن الفنانة هند رستم كانت تحب الكلاب، لأنها على حد وصفها "أوفياء وأكثر إنسانية من البشر"، بالإضافة إلى أنها لا تعرف الكذب أو المصلحة أو الخيانة.

وروت نيفين نور، من المعروفين باهتمامها بالحيوانات ورعايتها، أثناء وجودها في إحدى حلقات برنامج "السفيرة عزيزة" أن بسنت ابنة الفنانة هند رستم، طلبت منهم رعاية كلاب والدتها لحين انتهاء أيام العزاء عقب وفاتها، وقالت: "بعد الـ3 أيام جات أخدتهم تاني".

مدحت صالح والقطط

نُشر للفنان مدحت صالح مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، وهو يطعم عددا كبيرا من القطط التي تجمعت حوله.

شيرين رضا

حكت الفنانة شيرين رضا أثناء وجودها في إحدى حلقات برنامج "منى الشاذلي"، أن معظم الحيوانات الموجودة في منزلها، أنقذتهم من الشوارع.

وقالت "كنت بمشي الكلب بتاعي قدام البيت، فخروش في الزرع، لقيت قط خايف، فقولتلهم لو سمحتوا شوفوا القط ده بتاع مين، علشان ميجيش كلب تاني ياكله، فرحت تغديت مع ماما ورجعتلهم تاني، قالولي مش عارفين بتاع مين، وفي كلب كان هياكله، فأخدته، وده كان أول إنقاذ بالنسبة لي".

وتمنت أنها لو كان باستطاعتها أن تنقذ كل الحيوانات من الشارع، قالت "عندي 14 قطة في البيت، ولو أقدر أخد أكتر من كده هعمل كده، الحب اللي بتلاقيه منهم في البيت، مش ممكن تلاقيه في أي مكان تاني، وعندي 8 قطط في الشارع، دايما قاعدين تحت البيت عندي".

وأشارت، إلى أنها تطعم الحيوانات "القطط" الموجودة أمام منزلها ثلاث مرات في اليوم، بالإضافة إلى أنها تشرف على تطعيم القطط بمنزلها.

إيمي سمير غانم

كما عُرف عن الفنانة إيمي سمير غانم حبها الشديد للكلاب، واهتمامها بتربيتهم ورعايتهم.

أحمد فهمي

وهو نفس الأمر بالنسبة للفنان أحمد فهمي، الذي يهتم بتربية الكلاب، وأعرب في أكثر من لقاء عن حبه لها.

أحمد السقا

كذلك يهتم الفنان أحمد السقا بنوعية أخرى من الحيوانات الأليفة إذ يقوم بتربية الخيول، وينشر الكثير من الصور والفيديوهات التي يسجل بها اهتمامه بهم.

هالة صدقي

ومؤخرًا شاركت الفنانة هالة صدقي متابعيها على "إنستجرام" فيديوهات مع حيوانات أليفة ظهرت وهي تطعمهم أو تهتم بهم، مثل الجمال والكلاب والغزال والدولفين، وقالت عنها في أحد البرامج التليفزيونية "الحركات اللي بتعملها القطط والكلاب تضحكني وتجعل قلبي يفرح، ومهم تخلوا ولادكم يربوا حيوانات في البيت".

ونظمت مبادرة "شارع أليف"، مؤتمر إطلاق أول حملة للمبادرة تستهدف التوعية بحقوق الحيوان من كل الجوانب.

تستهدف الحملة التعريف بواجب الإنسان نحو الحيوانات، للحفاظ على استقرار النظام الأيكولوجي، ومن ثم تغيير وجهة النظر السائدة بوحشية الحيوانات، ونبذ العنف تجاه الحيوان، وتشجيع الجهات المعنية بحقوق الحيوان، لتفعيل وتعزيز دورها من خلال تقديم المساعدة والإشراف والمتابعة، ذلك فضلا عن تشجيع سن القوانين الرادعة للعنف ضد الحيوان.

المؤتمر شهد حضور الفنانة ناهد السباعي، الفنان محمد رشاد وخطيبته غادة فتحي، والمنشد محمود التهامي وغيرهم.