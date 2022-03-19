إصابة وفاء عامر بكدمات في القدم والجسم للمرة الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة وفاء عامر، عن تفاصيل إصابتها بكدمات في القدم وأنحاء متفرقة من جسمها، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وكتبت وفاء، عبر حسابها على "فيسبوك": "للمرة الرابعة على التوالي.. كدمات شديدة بالقدم وأنحاء الجسم، لا أحب نشر السلبيات، ولكني أحتاج الدعاء ممن يحبوني وأنتم أسرتي التي أعتز بها في هذا العالم الافتراضي.. اللهم لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه".

تشارك وفاء عامر في دراما رمضان 2022 بمسلسل "بيت الشدة" ويشاركها البطولة أحمد وفيق، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبدالمنعم، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، وهو من تأليف ناجي عبدالله، وإخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.

بينما تشارك أيضا في مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة: خالد النبوي، نور اللبنانية، أنوشكا، أحمد بدير، وفاء عامر، نور خالد النبوي، مادلين طبر، إسلام إبراهيم، طارق عبدالعزيز، وغيرهم من الفنانين، والعمل سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة.

فيما تشارك بظهور خاص في مسلسل "جزيرة غمام" من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي، وبطولة طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، محمد جمعة، هبة عبدالغني.