إيرادات الجمعة.. "حامل اللقب" الأول و"قمر 14" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 6 أفلام، هي: "تماسيح النيل"، "الجريمة"، "من أجل زيكو"، "قمر 14"، "11:11"، و"حامل اللقب"، وحققت الأفلام الستة مجتمعة أمس الاثنين 14 مارس إيرادا بلغ 456 ألفًا و423 جنيها، موزعة على النحو التالي:

حامل اللقب

احتل فيلم "حامل اللقب" صدارة إيرادات شباك التذاكر بعد تحقيقه 149 ألفا و728 جنيها.

حامل اللقب فيلم من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، بطولة هشام ماجد ودينا الشربيني، وأحمد فتحي، وعماد رشاد، ومحمد سلام، ومحمد ثروت وليلى عز العرب ودنيا ماهر، إخراج هشام فتحي.

الجريمة

وجاء فيلم "الجريمة" في المركز الثاني، وحقق 147 ألفًا و795 جنيها

الجريمة قصة وإخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، ميرنا نور الدين، رياض الخولي، محمد جمعة، نبيل عيسى.

من أجل زيكو

وحصل على المركز الثالث فيلم "من أجل زيكو" محققًا 115 ألفًا و270 جنيها.

"من أجل زيكو" تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود.

تماسيح النيل

وذهب المركز الرابع لفيلم "تماسيح النيل"، بعد تحقيقه 20 ألفًا و502 جنيه.

تماسيح النيل" تأليف لؤي السيد، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة خالد الصاوي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، هنادي مهنى، سوزان نجم الدين.

11:11

أما المركز الخامس فكان من نصيب فيلم "11:11"، بعد تحقيقه إيرادا بلغ 14 ألفًا و632 جنيها.

"11:11" تأليف ياسر عبدالباسط، إخراج كريم أبو زيد، بطولة إياد نصار، غادة عادل، محمد الشرنوبي، معتز هشام، هند عبدالحليم، إنجي المقدم.

قمر 14

في المركز السادس يأتي فيلم "قمر 14"، والذي حقق 8 آلاف و496 جنيها.

"قمر 14" تأليف محمود زهران، إخراج هادي الباجوري، بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، خالد أنور، أحمد مالك.