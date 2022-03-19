مع اقتراب فصل الربيع.. اليكم نصائح للإسترخاء والهدوء

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد فصل مليئ بالإنفلونزا والبرد وقلة الحركة ويقترب إلينا اكثر الأشهر فرح وألوان، بحيث يقف “فصل الربيع” على مسافة قريبة منا، ومع هذا قد يشعر البعض ان التفكير المستمر في بعض المشاكل لن يساعدنا على الاستمتاع بهذا الفصل، الأمر الذي يتسبب في تعطيل الإنسان على القيام بأنشطته اليومية، ولهذا يجب الحصول على لحظات إسترخاء، يمكن تحقيقها من خلال تطبيق النصائح التالية، وفقاً لما ذكره موقع “healthline”.

اليكم بعض النصائح للشعور بالاسترخاء والهدوء:

– تتمثل أولى خطوات الهدوء الداخلي بالاعتراف بأنه من غير الممكن القيام بكافة المهام مرة واحدة، فمن غير الممكن القيام بوظيفة جانبية في فصل الربيع مع الاعتناء بالجدة والخروج مع الأصدقاء.

-تحتوى بعض العطور على خصائص مهدئة للإعصاب مثل زيت اللافندر، الذي يساعد على الاسترخاء والهدوء.

ـ يعتبر الكافيين محفزا للقلق، لذلك ينصح بتجنب تناول جميع المشروبات التي تحتوى عليه مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية.

-عدم شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يجعل أعراض القلق أسوأ، حيث يساعد الجفاف في خفقان القلب، مما يؤدي إلى الشعور بالذعر، لذلك ينصح بشرب الكثير من الماء.

-عند الشعور بالتوتر، قد تلجئين إلى تناول الكيك أو أي قطعة من الحلويات، ولكن هذه الطريقة سترفع مستوى السكر في الدم وستزيد توترك، لذلك اختاري فقط الحلويات الصحية كالفراولة مع صلصة الشوكولا الداكن الغنية بالفيتامينات الصحية والمواد المضادة للأكسدة.