خالد النبوي في بطولة امام ابنه نور في “راجعين يا هوى”

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قد يعارض بعض الفنانين دخول اولادهم عالم الفن وذلك لاسبابهم الخاصة، ولكن اليوم تشهد الساحة الفنية دخول عدد من الشباب من خلال مشاركتها بالأعمال الرمضانية وبعض هذه الفئة هي لأولاد الفنانين، ومنهم الشاب نور النبوي ابن النجم خالد النبوي، بخطوة مهمة فمن المقرر أن يلتقي خالد ونجله في مسلسل “راجعين يا هوى” المقرر عرضه في رمضان القادم 2022، لتكون المشاركة الثانية لنور في رمضان للعام الثاني بعدما أطلّ العام الماضي في مسلسل “الاختيار2″، وبعد ما حققه من نجاح في مسلسل “نقل عام”، يشارك الممثل الشاب نور النبوي والده النجم خالد النبوي في بطولة أول عمل فني يجمعهما سوياً.

“نور النبوي” فهو ممثل مصري شاب، درس التمثيل والمسرح في جامعتي سانتا مونيكا كوليدج، ونورثريدج Northridge بالولايات المتحدة الأميركية.

وبدأ التمثيل في عدد من المسرحيات بالجامعة، ليشهد بعدها مشواره الفني بداية قوية من خلال مسلسل الاختيار 2، حيث نال إعجاب المشاهدين من خلال تجسيده لدور ضابط حديث التخرج من كلية الشرطة، والذي قتل في عمل إرهابي بعد عام من تخرجه.

وتدور أحداث العمل الجديد حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، إلا أنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد.

كما يقوم نور النبوي بدور طارق وهو شاب حديث التخرج، تجمعه علاقة قوية مع عمه راغب، ويطمح في عمل مشروع يخصه بعيداً عن بزنس العائلة، ويدخل قصة حب مستحيلة مع ولاء ابنة عمه الآخر.

“راجعين يا هوى” هو قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير وهنا شيحة.

يُذكر أن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة قد سبق له وقدم راجعين يا هوى في مسلسل إذاعي عام 2004، ويعتبر من أشهر المسلسلات الإذاعية خلال تلك الفترة، واختير كأحسن مسلسل إذاعي حينها.

تأتي هذه الخطوة الفنية لـ نور النبوي عقب النجاح الذي حققه في مسلسل نقل عام أمام النجم محمود حميدة، الذي يُعرض حالياً على منصة Watch It، والذي تصدر ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع بداية عرضه، واستطاع نور من خلاله أن يخلق علاقة مميزة بينه وبين الجمهور ، وهو ما عكسته ردود الفعل القوية التي تلقاها على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي. والمسلسل من إخراج عادل أديب وتأليف وليد خيري، ويشارك في بطولته أيضاً سميحة أيوب، سوسن بدر، دينا، ميرهان حسين، أحمد بدير، محسن محيي الدين ونهال سلامة.