كتب امير فتحي في السبت 19 مارس 2022 06:50 مساءً - انتشرت أخبارا خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الفنان المصري ” صلاح عبد الله ” أثناء تصوير مسلسله الجديد ” دايما عامر ” . وخرجت المذيعة ” دنيا عبد الله ” إبنة صلاح عبد الله في تصريحات صحفية لها لنفي تلك الأخبار معربة عن إنزعاجها وغضبها من مروجيها . فقالت دنيا عبد الله : ” حسبي الله ونِعم الوكيل في كل من ينشر هذه الشائعات ” .. مضيفة أن والدها بصحة جيدة للغاية وينشغل حاليا بتصوير مسلسل دايما عامر . يذكر أن الفنان صلاح عبد الله يشارك في بطولة مسلسل دايما عامر المقرر عرضه بالموسم الرمضاني المقبل إلى جانب الفنان ” مصطفى شعبان ” ونخبة من النجوم منهم : لبلبة وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وأحمد الشامي وغيرهم .. ومن إخراج مجدي الهواري .

كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن وفاة الفنان ” صلاح عبد الله ” أثناء التصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.