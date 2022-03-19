شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل ينتهى من تلحين عدة أغانٍ فى مسلسل "دايمًا عامر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المطرب والملحن هيثم نبيل فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه انتهى من تنفيذ عدة أغانٍ من تلحينه داخل أحداث مسلسل "دايمًا عامر" بطولة الفنان مصطفى شعبان ومن إخراج مجدى الهوارى، ويقوم بكتابة الأغاني كل من الشاعر كريم سامي والشاعرة سارة سعيد كما قام بالتوزيع أحمد عادل ومصطفى الحلواني.





وأحيا مؤخرًا هيثم نبيل، حفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز، داخل صالة استاد القاهرة وقام بأداء أغنية "قادرين" وهى الأغنية الخاصة بحفل الافتتاح، من كلماته وألحانه، توزيع محمد الشاعر.

مسلسل "دايمًا عامر" من المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل على قناتى ON والحياة ومنصة watch it الرقمية ومن بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإنتاج الباتروس كامل أبو على وإشراف محسن البغدادى وإخراج مجدي الهوارى.





وخلال أحداث العمل فإن تشابه فى الأسماء بين "عامر عبد الرزاق"، وشخص آخر يدعى "عامر عبد الرازق" يكون السبب فى تعيينه فى المدرسة التى يعمل بها، ويدخل خلال الحلقات فى العديد من الصراعات وتتوالى الأحداث فى إطار يحمل نوعًا من الإثارة والتشويق.

ويجسد مصطفى شعبان فى المسلسل شخصية "مستر عامر" الأخصائى الاجتماعى للمدرسة، ويعود شعبان فى المسلسل للتعاون مع المخرج مجدى الهوارى بعدما حققا نجاحًا سويًا فى الدراما التليفزيونية خلال مسلسلى "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.