أحدث ظهور ل ” محمد الشرنوبي ” بعد أنباء انفصاله عن راندا رياض

كتب امير فتحي في السبت 19 مارس 2022 05:43 مساءً - نشر الفنان ” محمد الشرنوبي ” مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام وجه من خلاله تحذيرا لأصدقائه ومتابعيه من أحد الأشخاص الذي ينتحل شخصيته ويتحدث بإسمه مع عدد من صناع الدراما في مصر والوطن العربي .

حيث أشار محمد الشرنوبي إلى أن هذا الشخص المنتحل شخصيته يدعي مشاركته في فيلم من بطولته وإخراجه وسيتم عرضه على منصة نتفليكس مؤكدا على أن هذا الشخص يقوم بالنصب وأن كل ما يقوله غير حقيقي .

فقال الشرنوبي في الفيديو : ” في واحد منتحل شخصيتي وبيكلم ناس من كل البلاد العربية فنانين وفنانات وصناع وبيقولهم إن هو محمد الشرنوبي وإن هو بيعمل فيلم إخراجي وبطولتي على نتفليكس ” .

وتابع : ” والكلام ده مش حقيقي أنا مش بعمل فيلم إخراجي وبطولتي على نتفليكس خالص وده نصاب وهما غالبا يعني شبكة نصابين ومش عارف هما عايزين إيه بالظبط وإيه غرضهم من النصب اللي بينصبوه ده ” .

وأضاف الفنان محمد الشرنوبي : ” بس خلوا بالكوا ده مش أنا خالص وياريت أي حد يعرف إن في حد كلم حد يعرفه على أساس إنه أنا يقوله لأ ويبعتله الفيديو ده وإن ده نصب رسمي ” .

ومن ناحية أخرى يذكر أنه في الأيام الماضية كان قد تم تداول أنباء حول إنفصال محمد الشرنوبي عن زوجته راندا رياض بعد قيام الأخيرة بحذف جميع الصور التي تجمعهما عبر حسابها على إنستجرام .. إلا أنه لم يخرج أيا منهما لتأكيد أو نفي خبر انفصالهما .