محمد محمود عبد العزيز يكشف نجاته من حادث سير وحريق بمنزله

كتب امير فتحي في السبت 19 مارس 2022 05:43 مساءً - كشف الفنان ” محمد محمود عبد العزيز ” من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على إنستجرام عن نجاته من حادث سير وحريق كاد أن ينشب في منزله خلال اليومين الماضيين .
فنشر محمد محمود عبد العزيز صورة لسيارته وكتب في تعليقه عليها : ” اللهم لك الحمد والشكر على كل حال .. من يومين كاوتش عربيتي اتقطع وأنا سايق والحمد لله جت سليمة ” .
وتابع : ” والنهاردة ربنا نجانا ولحقنا البيت قبل ما يولع والحمد لله جت سليمة .. أنا قولت بس أعرف حضراتكم علشان لو اختفيت فجأة ولا حاجة ابقوا اسألوا عليا ” .
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