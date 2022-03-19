شاهد.. نسرين طافش تغني لـ بديعة مصابني من كواليس “جوقة عزيزة”

كتب امير فتحي في السبت 19 مارس 2022 05:43 مساءً - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كواليس مسلسلها الجديد “جوقة عزيزة” المنتظر عرضه ضمن الموسم الرمضاني المقبل.

وظهرت نسرين طافش في الفيديو وهي تغني مقطع من اغنية “يا كاويني” للراقصة والمطربة السورية/اللبنانية بديعة مصابني.

وعلقت نسرين طافش على الفيديو كاتبة: “دندنة و طرب من كواليس #جوقة_عزيزة أغنية (يا كاويني) غناء سيدة المسرح بديعة مصابني”.

وتلعب نسرين طافش في المسلسل شخصية “عزيزة خانم” الملقبة بملكة المسرح، لاسيما وأن الشخصية خلال الأحداث برعت في الغناء والرقص والتمثيل، وكانت أول امرأة تؤسس مسرحاً للفنون باسمها، كما تتمتع بشخصية قيادية وخفيفة الظل وذكاء أنثوي فريد جعلها تتمتع بكاريزما لا تقاوم وشهرة ونجاح كبيرة.